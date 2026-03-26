Zielinski në dyshim dhe Levandovski udhëheq sulmin kundër Shqipërisë, si pritet të rreshtohet Polonia

Polonia do të presë sonte në mbrëmje Shqipërinë, me të dyja skuadrat që kërkojnë fitoren për të shkuar në finalen e fundit, për të prekur Botërorin.

Trajneri Jan Urban, dëshiron të ruajë hierarkinë dhe rendin në fushë teksa si portier ka zgjedhur Kamil Grabara, për të zëvendësuar Lukasz Skorupski i cili është i dëmtuar.

Të lidhura

None found

Jakub Moder, një njeri për të cilin Urban ka një dobësi, është rikthyer në skuadër pas shumë muajsh rikuperimi nga një dëmtim. Ai më parë i ka lavdëruar aftësitë e lojtarit në shumë raste.

E panjohura, megjithatë, ka të bëjë me Piotr Zielinskin, i cili u stërvit individualisht gjatë kampit stërvitor të ekipit kombëtar, por është e vështirë të supozohet se Urban do të kursente një lojtar kyç të ekipit kombëtar.

Formacioni i mundshëm

Polonia: Grabara, Visnievski, Bednarek, Jakub Kivior, Kash, Zielinski, Slisz, Skoras, Kaminski, Szymanski, Levandovski.

Shtuar 26.03.2026 13:42

Tags: , , ,
Shëndriti, Juela apo Edisa? Ja kush e lë shtëpinë e Big Brother më pak se dy javë para finales

Kryeministri i Pakistanit i kërkon Trump të zgjasë afatin për marrëveshjen me Iranin dhe të hapë Ngushticën e Hormuzit, mesazh edhe Tehranit

"Do të më lësh 'dopjo gjashtën' në dorë"/ Çfarë po ndodh në aleancën mes Rogertit dhe Mirit? Banorët përplasen me njëri-tjetrin

Pak para finales së madhe banorët surprizojnë me lëvizjet/ Miri i kujton Selinit se fjetën bashkë, Rogerti e cilëson shokun e tij "player"

"Jam shumë krenare"/ Çifti Brikena-Mateo ngjall debate në shtëpi, Juela: E përdore kartën e dasmës për finale

Zbulohen tre mesazhet e Ramës drejtuar socialistëve në mbledhjen e grupit: Në zgjedhjet vendore, përballë kemi veten

Dyshoheshin se mund të kryenin incidente gjatë vizitës së Ramës në Lezhë, dy persona mbahen në komisariat për rreth katër orë

Publikohet rezultati/ Ja kush largohet sonte nga Big Brother VIP Albania

