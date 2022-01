“Zhurma” për Martial dhe Dybala, prononcohet Juventusi

“Me kushtet aktuale nuk është një marrëveshje e realizueshme për ne. Nuk ka pasur përparime në bisedime dhe as nuk presim ndonjë zbritje nga Manchester United ,” shprehet fillimisht nga “Zonja Vjetër”.

Maurizio Arrivabene , CEO i Juventusit , flet duke konfirmuar interesimin përsulmuesi francez, i cili dëshiron të largohet nga Old Trafford. Bianconerët duan një transferim të lirë dhe të mos marrin përsipër të gjithë pagën e tij, e vlerësuar në 10.5 milionë euro.

Përveç kësaj, është bërë një takim me Dybala në lidhje me rinovimin e kontratës: “Unë kam qenë shumë i qartë. Ne do të flasim me Dybala në shkurt, e njëjta gjë për Cuadrado , De Sciglio dhe Bernardeschi . Ne ​​po marrim kohën tonë për të vendosur për lojtarë jashtë kontratës”, tha ai për Mediaset . r.t/albeu.com

Juventus director Maurizio Arrivabene on Anthony Martial loan deal: “With current conditions [he means loan fee + full salary paid] it’s not a feasible deal for us. Considering certain numbers, there are no advanced talks – we don’t expect any discount from Man United”. 🇫🇷 #MUFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2022