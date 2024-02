Zbulohet se sa do të përfitojë në të vërtetë Mbappe vetëm nëse nënshkruan me Real Madridin

Objektivi i Real Madridit, Kylian Mbappe, është në rrugë të mbarë për të marrë një bonus astronomik nënshkrimi nëse ai përfundon një lëvizje te gjiganti spanjoll këtë verë. Sulmuesi francez ka qenë prej kohësh i lakmuar nga Los Blancos dhe tani është shumë më afër një lëvizjeje se kurrë.

Mbappe ka kaluar pjesën më të madhe të dy viteve të fundit në lajme për një lëvizje te Real Madrid dhe u la jashtë skuadrës së Paris Saint-Germain në parasezon pasi nuk arriti të nënshkruajë një marrëveshje të re. Me kontratën e tij që mbaron në qershor, 25-vjeçari po kërkon të përfundojë lëvizjen e tij të ëndrrave si një transferim i lirë.

Real Madridi mund të mos paguajë një tarifë transferimi te PSG për të nënshkruar me 25-vjeçarin, por ata do të duhet të paguajnë një shumë të konsiderueshme për lojtarin dhe përfaqësuesit e tij. Eksperti evropian i futbollit Andy Brassell ka zbuluar se sulmuesi do të marrë rreth 150 milionë euro si bonus nënshkrimi nga Los Blancos.

Kylian Mbappe gjithashtu do të lejohet të mbajë shumicën e të drejtave të tij të imazhit, por do të marrë rreth 50 për qind të pagës që kishte në PSG. Sulmuesi gjithashtu ka rënë dakord të humbasë bonusin e besnikërisë prej 80 milionë euro ndaj kampionëve francezë në mënyrë që të lehtësojë lëvizjen e tij në Spanjë.

Lojtari ka pasur një karrierë të shkëlqyer te PSG dhe me të drejtë konsiderohet një ikonë e futbollit francez në moshën e tij. Sulmuesi ka udhëhequr Les Bleus në dy finale të Kupës së Botës dhe është golashënuesi rekord i klubit të tij me 241 gola.

Kylian Mbappe është shpallur prej kohësh si trashëgimtari i Cristiano Ronaldos, dhe një lëvizje në Santiago Bernabeu do ta bëjë atë të përqafojë më tej etiketën. Ai do të bëhet superylli më i fundit francez pas Karim Benzema dhe Zinedine Zidane që do të veshë fanellën nëse përfundon lëvizjen e tij. /Telegrafi/