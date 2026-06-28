Zbulohet arsyeja pse Ronaldo nuk pranon të dalë nga fusha dhe trajneri e mbështet!

Debati nëse Cristiano Ronaldo, duhet të luajë çdo minutë apo të kursehet për ndeshjet e ardhshme, duket se ka marrë një përgjigje përfundimtare nga stafi teknik i Portugalisë.

Në një konferencë të fundit, trajneri portugez ka sqaruar arsyet taktike dhe fizike që e mbajnë kapitenin e tij në fushë nga vërshëllima e parë deri në të fundit, pavarësisht moshës dhe ngarkesës.

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Pse nuk e nxjerr? Sipas strategut portugez, vendimi nuk lidhet vetëm me emrin apo historinë e Ronaldos, por me “prezencën e vazhdueshme” që ai garanton. Trajneri theksoi se aftësia e Ronaldos për të qenë i rrezikshëm deri në sekondën e 95-të është e pakrahasueshme.

“Ronaldo nuk është thjesht një sulmues, ai është një pikë referimi psikologjike për shokët dhe një kërcënim konstant për kundërshtarin,” u shpreh ai, duke argumentuar se edhe kur duket i lodhur, prania e tij në zonë detyron mbrojtjen kundërshtare të mbajë gjithmonë një gardh të lartë, duke krijuar hapësira për të tjerët.

Gjithashtu, stafi mjekësor i Portugalisë konfirmon se gjendja fizike e 39-vjeçarit është në nivele optimale, duke e lejuar atë të rikuperohet më shpejt se shumë lojtarë të rinj në moshë.

Për trajnerin, aq kohë sa Ronaldo ndihet mirë dhe ka oreks për gol, heqja e tij nga loja do të ishte një “vetë-sabotim” taktik.

Pavarësisht kritikave apo thirrjeve për rotacion, mesa duket, “Pleshti” i Portugalisë do të vazhdojë të jetë protagonist i padiskutueshëm i këtij Botërori, duke kërkuar të shkruajë edhe një tjetër faqe të historisë së tij, minutë pas minute.


Shtuar 28.06.2026 15:48

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