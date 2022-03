Zbulohet arsyea pse Mbappe refuzoi shortin e Kupës së Botës

Killian Mbappe anulon Katarin. Superylli francez vendosi të refuzojë propozimin e katarit për të qenë në shortin e Kupës së Botës.

Një vendim që komentohet në mënyra të ndryshme nga francezët pasi pronarët e Paris Saint-Germain janë nga i njëjti vend.

Mbappe ka vendosur që dëshiron të qëndrojë në Francë për të vazhduar stërvitjen me Paris Saint-Germain, duke dashur të fokusohet në ndeshjen kundër Lorient. /albeu.com/

Qatar wanted Kylian Mbappé to be present in Doha for the World Cup draw but he declined the invitation.[lequipe] pic.twitter.com/q2Cc9s6ghX

