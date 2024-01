Yllit të Barcelonës, Joao Felix, do t’i rritet paga me 900%

Joao Felix po gëzon një rritje pagash prej 900% në Barcelonë, me sulmuesin e huazuar duke parë që paga e tij të jetë rritur shumë.

CFARE NDODHI?

Me vështirësitë financiare në Camp Nou të dokumentuara mirë, portugezit Felix iu desh të bënte një goditje personale në mënyrë që të shihte një kalim sezonal nga Atletico Madrid gjatë verës së vitit 2023. Ai ishte i përgatitur ta bënte këtë në mënyrë që të lidhej me klubin e tij të “ëndërrave”.

Felix thuhej se do të fitonte vetëm 344,440 £ në Katalonjë – një shumë relativisht modeste për një lojtar me aftësitë e tij të padyshimta – por kjo marrëveshje tani po përputhet më shumë me vlerën e anësorit 24-vjeçar. /AlbEu.com/