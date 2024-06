Xhaka i treti në listë me më së shumti “MVP” në histori të Europianit

Kapiteni i Zvicrës, Granit Xhaka ishte lojtari më i mirë i ndeshjes ndaj Gjermanisë, që u mbyll me barazimin 1-1.

Mesfushori i Bayer Leverkusen u vlerësua nga UEFA si lojtari më i mire i ndeshje, me Xhakën që pas përfundimit të këtij takimi mori çmimin nga organizatorët e turneut.

Kjo është hera e pestë që ai zgjidhet si MVP nga UEFA, vetëm Cristiano Ronaldo dhe Andres Iniesta (me gjashtë) kanë më shumë çmime të tilla se Xhaka.

Me pak fjalë, pas sezonit fantastik të kaluar me Bayer Leverkusen, me të cilin u bë kampion i Gjermanisë për herë të parë në karrierë, Xhaka po arrin të përjetojë edhe një kampionat europian si protagonist. Numrat (dhe çmimet) flasin për të.