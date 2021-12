Wijnaldum kërkon rikthimin në Premier League

Lëvizja e Georginio Wijnaldum në Paris Saint-Germain verën e kaluar nuk ka shkuar ashtu siç mund të kishte pritur holandezi, me mesfushorin 31-vjeçar që tani thuhet se synon një rikthim në Premier League në janar.

Lojtari holandez u nda me Liverpool-in në korrik, pasi vendosi të mos rinovonte kontratën me Reds dhe iu bashkua skuadrës së Ligue 1 si një transferim i lirë. Ai nuk do të përjashtonte mundësinë e largimit nga klubi në merkaton e janarit për të bërë një rikthim në Premier League.

Jo i lumtur në PSG

Në tetor, Wijnaldum rrëfeu se nuk ishte i kënaqur me situatën e tij në PSG, por ai theksoi se është i vendosur të rikthehet pasi kërkon të fitojë më shumë kohë për të luajtur.

“Nuk mund të them se jam plotësisht i lumtur sepse situata nuk është ajo që doja, por ky është futbolli”, tha Wijnaldum për NOS. Unë jam një luftëtar, duhet të qëndroj pozitiv dhe të punoj shumë për ta kthyer atë, do të mësoj të përballem me të. Kam luajtur shumë në vitet e fundit, kam qenë gjithmonë në formë, kështu që kjo është diçka ndryshe. Unë me të vërtetë doja të bëja këtë hap dhe pastaj kjo ndodh, është shumë e vështirë.”

Kthimi në Newcastle?

Nëse ka një ekip të Premier League që duhet të forcojë skuadrën e tij në janar dhe ka kapacitetin financiar për të shpenzuar shumë, ai është Newcastle United në vendin e 19-të.

Pas blerjes së udhëhequr nga Arabia Saudite, Magpies pritet të investojnë në pozicione të caktuara në merkaton e janarit dhe ata ka të ngjarë të ndjekin një lëvizje që do ta bënte Wijnaldum të kthehet në St James’ Park./h.ll/albeu.com