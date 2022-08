Wanda Nara dhe Mauro Icardi, të akuzuar për “trafikim të njerëzve”

Carmen Cisnero Reboledo, ish-punonjëse e Wanda Nara dhe Mauro Icardi, akuzoi zyrtarisht çiftin për “trafikim të njerëzve” përpara Gjykatës Penale Nr. 10 të Comodoro Py, në Argjentinë.

Kjo u bë e ditur nga Alejandro Cipolla, avokati i Carmen, i cili tregoi detaje të akuzës në një bisedë me Teleshow dhe njoftoi: “Wanda Nara, Mauro Icardi dhe Nora Colosimo, nëna e Wandës, u akuzuan zyrtarisht”.

Historia e Carmen Cisnero Reboledo me Wanda Nara dhe Mauro Icardi

Nga ana tjetër, Cipolla ka dhënë detaje për denoncimin dhe provat që disponon Cisnero Reboledo. “Viza që i dhanë Carmenit thotë “azil politik”, që është një mashtrim ndaj shtetit italian dhe një gjendje dhune e jashtëzakonshme”, rrëfeu ai dhe shtoi: “Ishte kur unë jetoja tashmë në Itali pas një viti. Ajo ishte gati të deportohej dhe në vend që të zbardhnin situatën e saj të punës, ata preferuan ta merrnin me një zyrtar italian për të kërkuar azil politik”.

Nga ana e saj, Wanda nuk ka bërë ende asnjë deklaratë në lidhje me këtë akuzë, siç bëri në lidhje me të ardhmen e Mauro Icardit në PSG , për të cilën foli me mbërritjen e saj në Buenos Aires, ku mbërriti për arsye pune të dielën e kaluar.

Çfarë do të thotë të jesh i paditur?

Në Republikën e Argjentinës, personi i akuzuar është ai që akuzohet zyrtarisht para gjykatave për kryerjen e një krimi, domethënë një veprim ose sjellje në kundërshtim me ligjin penal. /albeu.com/