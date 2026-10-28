Votat e gazetarit kroat për Topin e Artë habisin: Kane në vendin e gjashtë, Yamal jashtë dhjetëshes

Votat e gazetarit kroat për Topin e Artë habisin: Kane në vendin e gjashtë, Yamal jashtë dhjetëshes

Zdarvko Reic, gazetari që votoi për Kroacinë në garën për Topin e Artë, nuk e përfshiu Lamine Yamalin e Barcelonës në dhjetë emrat e tij të preferuar.

Të hënën, sulmuesi i Bayern Munich, Harry Kane, fitoi Topin e Artë 2026. Yamal u rendit i treti, pas Kylian Mbappe.

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Megjithatë, Reic nuk e vendosi as Kane në pesëshen e parë, por e renditi anglezin në pozitën e gjashtë.

Votuesi kroat i dha vendin e parë Rodrit, mesfushorit të Barçës dhe fituesit të Kupës së Botës me Spanjën. Pas tij renditi Erling Haaland dhe Lionel Messin.

Në vendin e katërt Reic zgjodhi Ferran Torres, ndërsa Kylian Mbappe u rendit i pesti. Pas tyre, në listë u përfshinë Pau Cubarsi, Vitinha, Ousmane Dembele dhe Jude Bellingham.

Renditja e plotë e votave të Zdravko Reic për Topin e Artë:

1. Rodri

2. Erling Haaland

3. Lionel Messi

4. Ferran Torres

5. Kylian Mbappe

6. Harry Kane

7. Pau Cubarsi

8. Vitinha

9. Ousmane Dembele

10. Jude Bellingham


Shtuar 28.10.2026 11:24

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