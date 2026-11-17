Kosova pësoi humbje 3-0 ndaj Republikës së Irlandës në takimin e fundit të Ligës B të Ligës së Kombeve dhe nuk arriti të sigurojë një vend në play-off për promovim në Ligën A.
Troy Parrott realizoi dy herë nga pika e penalltisë, ndërsa Jack Moylan shënoi golin tjetër të irlandezëve.
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Pas përfundimit të ndeshjes u publikuan notat e lojtarëve. Vlerësimin më të lartë për Kosovën, 7.4, e morën Leon Avdullahu dhe portieri Arijanet Muriqi.
Ilir Krasniqi u vlerësua me 7.1, kurse Fisnik Asllani me 7.0. Dion Gallapeni mori notën 6.9, ndërsa Vedat Muriqi dhe Elvis Rexhbeçaj u vlerësuan me nga 6.5.
Kreshnik Hajrizi kishte notën më të ulët, 5.0, pasi u ndëshkua me karton të kuq. Lindrit Kamberi mori 5.4, Mërgim Vojvoda 6.0 dhe Lindon Emërllahu 6.3.