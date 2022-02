Vlahovic: Juventusi zgjedhja më e mirë, unë jam këtu për të fituar trofe

Dushan Vlahovic ishte goditja e merkatos së dimrit. Ai transferua nga Juventusi i cili siguroi një nga lojtarët më pjellor në Serie A me një investim për të tashmen dhe të ardhmen.

Menjëherë sulmuesi serb entuziazmoi edhe tifozët e “Zonjës së Vjetër”, të cilët presin edhe golat e Vlahovic me fanellën e skuadrës së tyre.

Në konferencë, 22-vjeçari është shprehur shumë i lumtur për kalimin te Juventusi, ndërsa theksoi se është gati për të luajtur në fushën e lojës.

Sulmuesi serb nuk harroi të falenderonte edhe skuadrën nga e cila pati shkëlqimin më të madh në karrierën, Fiorentinën.

“Ishte një zgjedhje e lehtë sepse jam në klubin më të rëndësishëm në botë dhe me ambicie për të fituar. Unë do të jem gati menjëherë sepse Juventus nuk pret askënd.

“Do të doja të falënderoja Fiorentinën. Të gjithë njerëzit që ishin atje. Skuadrën e pranverës dhe shokët e mi të skuadrës. Do të doja të falënderoja të gjithë nga Corvino te presidentët Della Valle dhe Commisso. Trajnerët italianë dhe Prandelli.”

Cilat janë ndjenjat tuaja?

“Jam i emocionuar dhe krenar që kam nënshkruar këtë klub të lavdishëm me Juventusin. Jam gati të bëj gjithçka për të arritur rezultate të shkëlqyera. Dua të falënderoj presidentin e Juventusit që më solli këtu.”

Pse zgjodhët Juventusin?

U fol shumë për ofertat e tjera të huaja, por zgjedhja ishte e lehtë. Në ADN-në e Juventusit ka fitore dhe kurrë nuk dorëzohet, duke shkuar deri në fund. Edhe mentaliteti im është ky.

Pse numri 7?

Numri 7 për mua nuk përfaqëson asgjë, e zgjodha sepse është më i afërti me 9-shin që nuk ishte falas.

Si i keni jetuar ditët e fundit në Firence dhe cili është goli i parë te Juve?

Dua të futem sa më shpejt në skemat e trajnerit dhe t’i bashkohem grupit, duke u bërë miq me shokët e skuadrës. Unë dua të jem në një familje me stafin dhe drejtuesit e Juventusit gjithashtu, mendoj se është thelbësore të kemi një dhomë zhveshjeje të bashkuar për të arritur rezultate.

Sa stërviteni edhe privatisht?

Futbolli sot është në një nivel ku çdo detaj bën diferencën. Po përpiqem të përmirësoj veten nga të gjitha këndvështrimet dhe kur është e mundur. Po mundohem të punoj edhe mendërisht, nuk them që stërvitem 24 orë por mendoj shumë për futbollin.

Juve ju ka magjepsur gjithmonë?

Është klubi më i madh në Itali dhe jam i lumtur që jam këtu. Dëshira për t’u përmirësuar gjithmonë me objektiva shumë të larta më ka tërhequr gjithmonë te bardhezinjtë dhe për këtë arsye jam i lumtur që jam këtu.

A sjell presion 7-shi që i përkiste Cristiano Ronaldos?

Të gjitha fanellat e Juves peshojnë. Unë jam këtu për të ndihmuar ekipin dhe për të vënë veten në dispozicion për të arritur objektivat. Nuk ka rëndësi numri i fanellës, si shkojmë në fushë dhe me çfarë vendosmërie e bëjmë. Pjesa tjetër nuk më intereson shumë.

A keni dëgjuar nga ndonjë shok përpara se të bëni këtë zgjedhje?

Po, kam dëgjuar Chiesa, kam një marrëdhënie të mrekullueshme me të. Më vjen keq që u lëndua, por ne do ta presim dhe mezi pres të luaj me të dhe me të gjithë shokët e mi.

A ndiheni në nivelin e Mbappe dhe Haaland?

Do të jetë një emocion unik të luaj në Champions League dhe do të jem gati nëse trajneri më lejon të luaj. Dua të kem rrugën time pa e parë atë të tjerëve, e bëj me punë dhe përqendrim. Nuk e di ku do të shkoj, por dua të shkoj larg.

A ju stimulojnë apo ju shqetësojnë përgjegjësitë?

Unë jam në Juve dhe ata nuk presin askënd këtu. Duhet të jem gati menjëherë, nuk kam asnjë justifikim sepse ajo që ka rëndësi këtu është fitorja.

Çfarë përshtypje ju ka lënë Allegri?

Bëra disa stërvitje, por nuk folëm për taktikat. Ai më priti shumë mirë dhe mezi pres të luaj.

Nga kush jeni frymëzuar?

Nuk është koha për të pasur idhuj për t’u frymëzuar, por për të pasur rrugën time për t’u bërë një lojtar i madh. Me punë të palodhur mund ta bëj.

Në cilin modul jeni më të mirë për të luajtur?

Unë jam në dispozicion të trajnerit dhe bëj atë që më kërkon ai në dy faza. Nuk kam probleme apo preferenca, përshtatem me skemat që do të kërkojë trajneri.

Mendoni se mund të bëheni lider i kësaj skuadre?

Tashmë ka shumë në këtë ekip. Unë thjesht dua të futem sa më shpejt në dinamikën e dhomës së zhveshjes. E vetmja gjë që ka rëndësi është të fitosh.

Si mendoni se do ta gjeni veten me Dybalan?

Nuk e kam takuar ende sepse është në kombëtare. Ai është një lojtar i madh, por do të jetë në dorën e trajnerit të zgjedhë se si do të luajmë. Jam gati dhe i gatshëm të bëj gjithçka, këtu ka shumë kampionë edhe në sulm.

Keni një ide për problemet e Juve? A jeni këtu për t’i zgjidhur ato?

Nuk ka asnjë lojtar në botë që mund të zgjidhë lojëra vetë. As që dua të mendoj se jam këtu për të zgjidhur problemet i vetëm, është ekipi që duke punuar së bashku mund të bëjë mirë dhe të fitojë.

Do të jetoni në shtëpinë e dikurshme të Ronaldos?

Unë jam duke kërkuar për një shtëpi, por ajo nuk do të jetë e saj. Nuk duhet të mendoj për gjërat jashtë fushës, dua vetëm të luaj dhe të përmirësohem.