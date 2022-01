Vlahoviç do të jetoj tek rezidenca gjigante ku CR7 qendronte me familjen e tij (FOTO LAJM)

Dusan Vlahoviç do të përdorë rezidencën gjigante ku Cristiano Ronaldo jetonte bashkë me familjen e tij në peridhën kur luante me Juventusin.

Rezidenca ka një pamje përrallore dhe një hapsirë fantastike me plotë dhoma.

Në të ndodhen pishina, palestra, kopësht i mbushur plotë me bimë të ndryshme etj.

Vila ku sulmuesi serb do të jetojë është e ruajtur nga siguria private. /h.ll/albeu.com