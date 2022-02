Videoja virale e Zouma që godet macen e tij, reagon për herë të parë mbrojtësi

Kurt Zouma ka kërkuar falje pasi një video e tij duke shkelmuar dhe goditur macen e tij u bë virale. Shumë persona janë irrituar nga ato pamje dhe tashmë Zouma ka reaguar për herë të parë pas kritikave.

“Dua të them se sa shumë më vjen keq për këdo që u mërzit nga videoja”, tha Zouma në një deklaratë.

“Dëshiroj t’i siguroj të gjithë se dy macet tona janë shumë mirë dhe të shëndetshme.

Ato janë të dashura dhe marrin dashuri nga e gjithë familja jonë dhe kjo sjellje ishte një incident i izoluar që nuk do të ndodhë më.”

Gjithashtu edhe klubi i tij, West Ham ka bërë një njoftim në lidhje me këtë gjë.

“West Ham dënon pa rezerva veprimet e lojtarit tonë Kurt Zouma në videon që ka qarkulluar”, nis deklarata e klubit të Premierligës.

“Ne kemi folur me Kurtin dhe do të merremi me këtë çështje brenda vendit, por do të donim ta bënim të qartë se ne në asnjë mënyrë nuk e falim mizorinë ndaj kafshëve”./ h.ll/albeu.com