Shkelmon macen si top, West Ham pritet të marrë masa ndaj mbrojtësit francez(VIDEO)

Mbrojtësi i West Ham, Kurt Zouma ka publikuar një video në rrjetet sociale, ku shikohet teksa shkelmon fort macen e tij si të ishte një top futbolli.

Nuk mbaron vetëm kaq, me Zouma që vazhdon “torturat” ndaj maces se tij, ndërsa e gjuan edhe me këpucë.

Kjo video është filmuar nga vëllai i mbrojtësit, i cili dëgjohej duke qeshur kur lojtari i West Ham bënte një gjest të tillë nga maces.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

— Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022