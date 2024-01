VIDEO / Shtrëngim duarsh me Shehin dhe përqafime me shokët, Skuka zbarkon në stërvitjen e Partizanit

Xhuliano Skuka është përforcimi më i rëndësishëm i Partizanit sa i përket merkatos së janarit, teksa kthehet në huazim nga Metz për pjesën e mbetur të sezonit. Sulmuesi vjen pas një viti përsëri në klubin kryeqytetas, me shpresën që të bëhet protagonist po ashtu siç ishte kur u largua nga kjo skuadër.

Akordi është arritur dje mes klubeve dhe sot, lojtari ka udhëtuar drejt Turqisë për t’iu bashkuar në Antalia pjesës tjetër të ekipit që po kryen një minifazë përgatitore para rifillimit të kampionatit.

Në pamjet e publikuara nga klubi shihet sulmuesi i cili takohet fillimisht me trajnerin Shehi, me një shtrëngim duarsh e shkëmbim batutash. Më pas, sigurisht edhe përqafimet me shokët e skuadrës, shumë prej të cilëve janë të pandryshuar që nga periudha kur ai i dha lamtumirën ekipit në janarin e vitit të kaluar. /panoramasport/