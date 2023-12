VIDEO / Jude Bellingham u “sulmua” nga tifozët për foto në Madrid ndërsa ishte jashtë me mamin

Jude Bellingham nuk mund ta çojë as nënën e tij për të bërë pazar në qendër të qytetit të Madridit pa u turbulluar nga fansat që bërtasin për një foto me mesfushorin.

CFARE NDODHI?

Bellingham ka qenë në qendër të vëmendjes në La Liga për shkak të paraqitjeve të tij mahnitëse që kur iu bashkua Real Madridit nga Borussia Dortmund në verë. Reprezentuesi anglez ishte jashtë me mamanë e tij të hënën, por u gëlltit nga fansat teksa pozoi për selfie me disa.

20-vjeçarja është bërë yll në Spanjë. Ai është golashënuesi më i mirë i La Liga-s me 13 gola nga 15 ndeshje dhe ka shënuar edhe dy asistime. Ai gjithashtu ka gjetur rrjetën katër herë në Champions League, duke shtuar tre asistime në këtë proces.

SHIKONI KLIPIN

Jude Bellingham was mobbed by fans in the streets of Madrid 🤩🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/hublTb3rT9

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 18, 2023