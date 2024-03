VIDEO / Ftesën e Kosovës e feston me gol, Albion Rrahmani gjen rrjetën për të 14-tën herë në Rumani

Albion Rrahmani ka marr ftesë nga përzgjedhësi Franco Foda për ndeshjet e marsit që Kosova i zhvillon ndaj Armenisë dhe Hungarisë.

Sulmuesi i Rapid Bukuresht ishte sonte në fushë, ku skuadra e tij pësoi humbje në shtëpi nga Farul Constanta me rezultat 2-1.

Kur rezultatin ishte 2-0, Rapidi fitoi penallti dhe nga pika e bardhë doli të jetë i saktë Rrahmani për 2-1.

Më këtë rezultat u mbyll ndeshja dhe Rapidi e nisi me humbje fazën finale të kampionatit.

Ky ishte goli i 14-të i Albion Rrahmanit në elitën e futbollit rumun, ku që në vitin e parë, ka befasuar të gjithë me aftësitë e tij.

Për Rapidin nga minuta e parë luajtën edhe Florent Hasani dhe Ermal Krasniqi, por që u zëvendësuan në pjesën e dytë pa lënë gjurmë.

🇷🇴 Perfect penalty from Albion Rrahmani for his 14th goal of the season! 🤫🎯

Rrahmani is now tied for top scorer in Romania SuperLiga! 🔝

pic.twitter.com/h4Si1CNXYf

— Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) March 15, 2024