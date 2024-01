VIDEO / Autobusi i Messit dhe Miamit u vërshua nga tifozët në El Salvador

Përpara miqësores së tyre parasezonale kundër ekipit kombëtar të El Salvadorit të premten në mbrëmje, autobusi i Inter Miami u vërshua nga tifozët në rrugë.

Tifozët vërshuan nëpër rrugë, duke bërë foto, duke u ngjitur në pemë dhe duke veshur veshjet sportive të Messit përpara ndeshjes. Një eskortë policie e pa autobusin në mënyrë të sigurtë të kalonte nëpër El Salvador përpara ndeshjes.

Legjenda uruguaiane Luis Suarez do të bëjë debutimin e tij në këtë ndeshje, duke qenë hera e parë që të katër ata, Messi, Jordi Alba dhe Sergio Busquets do të hyjnë në fushë me një fanellë të Inter Miami. /AlbEu.com/