Venezia arrin akordin me Albion Rrahmanin, vendimi final mbetet te Sparta Praga

Venezia po i afrohet gjithnjë e më shumë një lëvizjeje të rëndësishme në merkaton e verës, teksa klubi italian është angazhuar fort për të afruar sulmuesin Albion Rrahmani.

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Burimet bëjnë të ditur se mirëkuptimi me vetë futbollistin tashmë është arritur, ndërsa tani mbetet të përmbyllen vetëm detajet me klubin ku ai aktivizohet aktualisht, Sparta Praga.

Mbyllja e këtij operacioni pritet të ndodhë gjatë 48 orëve të ardhshme, ndërsa shuma e transferimit vlerësohet të jetë rreth 7 milionë euro.

Për skuadrën e drejtuar nga Giovanni Stroppa, Rrahmani konsiderohet si afrimi i parë në sulm, në një periudhë kur Venezia po tregohet mjaft aktive në këtë afat kalimtar, pas disa lëvizjeve dhe afrimeve të tjera në ekip.

Futbollisti kosovar, i lindur në vitin 2000, e ka ndërtuar hap pas hapi karrierën e tij, duke u spikatur fillimisht në futbollin e Kosovës me Ballkanin, ku u kurorëzua edhe golashënues dhe la gjurmë në garat evropiane.

Më vonë ai u transferua te Rapid Bukureshti dhe më pas te Sparta Praga, ku vazhdoi të konfirmojë potencialin e tij si një prej sulmuesve më premtues të rajonit.

Në rast se marrëveshja vuloset, Rrahmani pritet të ketë një rol të rëndësishëm në repartin ofensiv të Venezia-s për sezonin e ardhshëm.


Shtuar 29.06.2026 18:10

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