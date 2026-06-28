VIDEO/ VAR-i i mohon Kolumbisë fitoren ndaj Portugalisë, goli i Sanchezit u anulua për disa centimetra jashtë loje

Kolumbia ishte fare pranë që ta përfundonte fazën e grupeve me një sukses ndaj Portugalisë, por në çastet e fundit një vendim i VAR-it ia hoqi golin që do t’i jepte fitoren.

Në kohën shtesë, mbrojtësi Davinson Sanchez e dërgoi topin në rrjetë dhe shkaktoi entuziazëm te kolumbianët, të bindur se kishin vulosur triumfin përballë Portugalisë.

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Megjithatë, arbitri e anuloi realizimin për pozicion jashtë loje, ndërsa kontrolli me VAR e la në fuqi këtë vendim.

Nga pamjet e përsëritura u pa se Sanchez ndodhej shumë afër vijës së fundit të mbrojtjes portugeze, ndërsa sistemi gjysmë i automatizuar për pozicionin jashtë loje konstatoi se ai ishte në pozitë të parregullt me vetëm pak centimetra.

Edhe pse goli nuk u pranua, ndeshja u mbyll në barazim 0-0 dhe Kolumbia e siguroi vendin e parë në Grupin L me 7 pikë.

Portugalia e mbylli në vendin e dytë me 5 pikë dhe po ashtu kaloi në fazën e 1/16 së finales.

Goli i pavlefshëm i Sanchezit mbetet një prej episodeve më të diskutuara të fazës së grupeve, duke nënvizuar edhe një herë se në futbollin modern, fati i një ndeshjeje mund të përcaktohet nga vetëm disa centimetra.


Shtuar 28.06.2026 04:48

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