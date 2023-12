Van de Beek transferohet te Eintracht Frankfurt

Donny van de Beek do t’i bashkohet Eintracht Frankfurt në formë huazimi me një opsion për ta bërë këtë lëvizje të përhershme.

CFARE NDODHI?

Mesfushori e ndërroi Ajax-in me United për 46 milionë dollarë në vitin 2020, por ai ka luajtur vetëm 62 herë për klubin që atëherë dhe vetëm 23 prej tyre kanë qenë startues. Ndërsa problemet e gjurit i kanë kufizuar edhe minutat e tij, ndërkombëtari holandez, i cili kishte një periudhë huazimi në Everton në gjysmën e dytë të sezonit 2021-22, mezi ka luajtur këtë sezon, por ai mund të ketë mundësinë të luajë më shpesh në 2024. Sipas Fabrizio Romano, 26-vjeçari do t’i bashkohet Eintracht Frankfurt në formë huazimi deri në fund të sezonit dhe ka një opsion blerjeje për 16.3 milion dollarë.

Van de Beek ka dëshmuar të jetë diçka si një dështim në United. Ai, me siguri, tipizon problemet që Djajtë e Kuq kanë pasur vitet e fundit kur bëhet fjalë për rekrutimin. Do të ishte më mirë që të gjitha palët të ndanin rrugët në mënyrë që holandezi të mund të marrë përsëri kohën e rregullt të lojës. /Albeu/

🚨🔴 EXCLUSIVE: Donny van de Beek to Eintracht Frankfurt, here we go! Verbal agreement now in place.

🇳🇱 Exclusive details: loan until June — buy option included for €15m potential package, add ons included. It’s NOT mandatory.

Eintracht will also pay #MUFC a loan fee. pic.twitter.com/xniA1NMFRK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2023