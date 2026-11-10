Valverde i bashkohet Uruguait me dhimbje, shtohet shqetësimi te Real Madridi

Fede Valverde i është bashkuar Kombëtares së Uruguait pa qenë në gjendjen e tij më të mirë fizike. Pohimi se vazhdon të luajë me shqetësime ka ngritur një alarm të ri për stafin teknik të Real Madridit.
Problemet muskulore të mesfushorit uruguaian nisën më 25 tetor, gjatë El Clasico kundër Barcelonës në “Camp Nou”. Një tërheqje muskulore e detyroi të dilte nga loja në fillim të pjesës së dytë, por që atëherë ai ka vijuar të luajë pavarësisht dhimbjeve.
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Për shkak të lëndimit, Valverde mungoi në grumbullimin e kaluar të Uruguait. Ai pushoi në ndeshjen ndaj Racing Santander, u aktivizua si zëvendësues kundër AEK Athinës dhe më pas u kthye titullar përballë Valencias, ndonëse ende nuk ishte rikuperuar plotësisht.
Vetë Valverde ka treguar se dy ndeshjet e fundit me Real Madridin i ka zhvilluar duke ndier shqetësime fizike. Klubi madrilen shpresonte që pauza ndërkombëtare të kalonte pa lëndime të reja për 18 futbollistët e tij të grumbulluar me kombëtaret.
Pas fitores ndaj Valencias në Mestalla, Jose Mourinho kishte paralajmëruar se disa prej lojtarëve të tij po përballeshin me lodhje të madhe. Valverde është i pari që e ka konfirmuar publikisht këtë shqetësim.
Mesfushori tha se ende ndien shqetësime dhe nuk është plotësisht i gatshëm fizikisht, por duhet t’i bashkohet Kombëtares. Ai u shpreh gjithashtu se është gjithmonë kënaqësi të jetë aty dhe se mezi priste të rikthehej për të luajtur çdo ditë me bashkëlojtarët e tij.