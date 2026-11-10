UEFA shqyrton kandidaturën e Wengerit përballë Infantinos në zgjedhjet e FIFA-s

Arsene Wenger mund të hyjë në garën e ardhshme për president të FIFA-s si kandidat i UEFA-s përballë Gianni Infantinos. Mediat ndërkombëtare raportojnë se drejtuesit e futbollit evropian po përpiqen ta bindin ish-trajnerin e Arsenalit të kandidojë për postin më të lartë në futbollin botëror.
SportMediaset e cilëson Wengerin emrin që po përflitet më shumë për të përfaqësuar UEFA-n. Kandidaturat duhet të dorëzohen deri më 18 nëntor.
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Francezi nuk ka marrë ende një vendim përfundimtar, sipas Press Association. I njëjti burim raporton se ai nuk është domosdoshmërisht i vetmi kandidat i preferuar i UEFA-s.
Wenger është 76 vjeç. Gjatë 22 viteve në drejtimin e Arsenalit, ai fitoi tri tituj të Premierligës dhe shtatë Kupa FA. Që nga viti 2019, ai mban postin e drejtorit për zhvillimin global të futbollit në FIFA.
Mundësia e kandidimit të tij po diskutohet ndërkohë që UEFA e ka shprehur hapur pakënaqësinë me drejtimin e Infantinos. Një prej çështjeve që i ka thelluar përplasjet është FIFA Forward Enterprise, projekt që parashikonte përfshirjen e investitorëve privatë në një kompani të lidhur me organizimin dhe komercializimin e garave të FIFA-s. Pas kundërshtimeve të mëdha, FIFA e tërhoqi projektin.