U raportua se ishte therur me thikë nga i vëllai, zbulohet skandali që ka bërë Lavezzi

Ezequiel Lavezzi, një futbollist i famshëm argjentinas në dekadën e fundit, po përjeton dhe mezi po i mbijeton një drame të madhe.

Pasi u shtrua dje në spitalin e Buenos Aires për shkak të mbidozës dhe ndodhet në terapi intensive, zbardhen detajet e situatës së tij të pabesueshme dhe gati tragjike.

Ish-lojtari i kombëtares së Argjentinës u dërgua në spital me një plagë thike në stomak dhe një klavikulë të thyer. Mediat e Amerikës së Jugut raportuan se Lavezzi u godit me thikë nga vëllai i tij. Gazetarja Estefi Berardi tani tregon se kjo nuk është e vërtetë. Më saktë, Lavezzi ka goditur veten me thikë.

“Lavezzi ishte në një festë, ku u bë shumë nervoz dhe filloi të sillej çuditërisht. Ai tha se dëgjoi zëra në kokën e tij, tha se po vinin për të dhe se po e godisnin. Ai ishte aq i frikësuar sa i kapi një palë gërshërë dhe filloi të godiste veten me thikë, më pas vëllai i tij reagoi dhe e shpëtoi, ka thënë Berardi.

Duke qenë se Ezequiel ishte plotësisht i çmendur dhe mund të kontrollohej vetëm duke ushtruar forcë të madhe fizike, ai përfundoi me një klavikulë të thyer. Gazetarja tregon gjithashtu se Lavezzi ishte i bindur se ish-bashkëshortja e tij Natali, donte të vriste atë.

Në fund të vitit 2016, Lavezzi ishte futbollisti më i paguar në botë. Ai fitonte mbi 20 milionë euro në vit në Hebei të Kinës. Në karrierën e tij, ai luajti për Estudiantes, San Lorenzo, Napoli dhe PSG, dhe për Argjentinën luajti 51 herë dhe fitoi një medalje argjendi në Kupën e Botës 2014. /Telegrafi/