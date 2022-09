U kthyen nga Zagrebi bashkë dhe nuk komunikuan, detaje nga shkarkimi i Tuchel nga Boeli

Përshtati në shqip nga The Athletic Albeu Sport:

ka dalë me një histori të mrekullueshme për atë që ka ndodhur në Chelsea gjatë gjithë verës. Publikimi kërkoi burime nga pronari Todd Boely dhe trajneri Thomas Tuchel.

Dhe këtu janë të brendshëm rreth shefit të ri të Chelsea, Graham Potter.

Pas 0:1 nga Dynamo në Champions League, Tuchel fluturoi me Boelin, por ata nuk komunikuan.

Kur ekipi fluturoi në shtëpi nga Zagrebi, në aeroplan pati heshtje. Boeli, dhe Tuchel nuk komunikuan.

Pronarët e Chelsea nuk ishin të emocionuar që klubi kishte humbur për herë të tretë në shtatë ndeshjet e tyre të para të sezonit. Humbja në Zagreb vetëm sa përforcoi tek ata ndjenjën se ishte koha për t’i thënë lamtumirë trajnerit. Vetë Tuchel besonte se sjellja e Boeli ishte ndonjëherë shumë e çuditshme, zhgënjyese dhe e turpshme, shkruan albeu.com.

Në orën 9:45 të mëngjesit në Londër, e njëjta telefonatë u bë kur Tuchel u njoftua për shkarkimin. Në orën 10:00 Chelsea doli me një njoftim zyrtar. Tuchel ishte i zhgënjyer me vendimin për ta shkarkuar. Ai refuzoi projekte të tjera dhe nuk u largua nga Chelsea në kohë të vështira për klubin. Isha gati të zhytesha plotësisht në futboll. Ai nuk ka në plan të ulet i qetë dhe me kënaqësi do të shqyrtojë propozimet në të ardhmen e afërt.

Pothuajse menjëherë, Boeli thirri shefin ekzekutiv të Brighton, Paul Barber. Todd siguroi se zgjidhja e Potter (rreth 20 milion £) nuk do të ishte problem. Graham në këtë moment ha mëngjes në heshtje me lojtarët e tij në bazën stërvitore.

Pochettino u konsiderua gjithashtu si një kandidat, por Potter ishte numri një i qartë.

Boeli e quajti punën me trajnerin “një makth”. Ai donte Ronaldon, Tuchel jo

Tuchel thoshte shpesh në konferenca për shtyp se ai komunikon me Boelin të paktën një herë në ditë. Athletic pretendon se agjenti i Tuchel shkonte zakonisht në këto takime, kjo nuk i pëlqeu shefit. Në të njëjtën kohë, një burim pranë Tuchelit siguron se gjermani ishte përfshirë në procesin e nënshkrimit të të gjithë lojtarëve, përveç Zakarias.

Vetë Tuchel refuzoi të firmoste me një nëntë. Më vonë, ai rishikoi këndvështrimin e tij dhe këmbënguli për Aubameyang. As Tuchel nuk donte mesfushorë. Ai kishte besim te Kovacic, Jorginho dhe Kante. Lëndimet e tyre në fillim të sezonit e detyruan Chelsea të hyjë urgjentisht në treg dhe të përpiqet të blejë Alvarez nga Ajax ose Lavia nga Southampton. Të dyja marrëveshjet dështuan, kështu që Boeli negocioi një marrëveshje huazimi për Denis Zakaria.

Historia me Ronaldon nxori në pah pikëpamjet e ndryshme të Tuchel dhe Boeli për stafin. Boeli e pa këtë transferim si një dredhi të shkëlqyer marketingu, por Tuchel tha se Cristiano do të shkatërronte atmosferën në ekip (Auba, përkundrazi, do të ndihmonte në ngritjen e ekipit. Pas ndeshjes kundër Leeds, Tuchel dhe Boeli ndërprenë fare komunikimin.

Boeli, në një bisedë me një përfaqësues të një prej klubeve të Premier League, e quajti punën me Tuchelin “një makth të vërtetë”. Athletic siguron se menaxhmenti dëshiron t’i paraqesë blerjet e tyre si pjesë e strategjisë së klubit, dhe jo si listën e dëshirave të trajnerit (përse në fund paraqitën opsionin e dytë është një mister).

Marrëdhënia e Tuchel brenda ekipit: Nuk komunikoi fare personalisht

Thomas tregoi se ishte një komunikues i shkëlqyeshëm kur erdhi në Chelsea. Por kjo ishte vetëm në fillim. Gjatë vitit të kaluar, ai kurrë nuk ka iniciuar një takim kokë më kokë me të paktën një nga lojtarët kryesorë. Kjo i la disa lojtarë pa idenë se si të riktheheshin në skuadër.

Gjatë para-sezonit, Tuchel mbajti dy takime, me ata që duan të qëndrojnë te Chelsea dhe janë të gatshëm të luftojnë për një vend në bazë, dhe me ata që nuk kanë vendosur ende për të ardhmen e tyre. Sa të befasuar ishin shumë nga lojtarët e grupit të parë kur panë se kishte një numër lojtarësh nga grupi i dytë në ofertën e Evertonit! Ishte një ide e dështuar, grupi i parë ishte i zhgënjyer me këtë vendim, dhe lojtarët nga i dyti ishin indinjuar, sepse Tuchel mori kohë të çmuar prej tyre në negociatat me klubet e tjera, shkruan albeu.com.

Të gjitha blerjet e akademisë dhe rezervës këtë verë janë iniciuar nga Boeli. Tuchel nuk ishte shumë i interesuar të punonte me të rinjtë, sezonin e kaluar ai nuk u dha asnjë minutë në Premier League adoleshentëve, duke u bërë vetëm trajneri i dytë i Chelsea që nuk u beson aq shumë lojtarëve të akademisë.

Tuchel donte De Ligt, Rafinha, De Jong dhe Kimpembe, asnjëri prej tyre nuk u ble

Negociatat për kontratën e re të Tuchel u zhvilluan vërtet, por shumë javë më parë ato ishin të natyrës formale. Boeli u befasua shumë kur dëgjoi në një konferencë për shtyp Thomas se ka në plan të zgjasë marrëveshjen me Chelsea dhe se negociatat po shkojnë mirë.

Tuchel theksoi publikisht përkushtimin e tij ndaj udhëheqjes së vjetër, e cila gjithashtu nuk i kënaqi pronarët e rinj. Ai e konsideroi Petr Cech një shok të rëndësishëm për komunikimin me lojtarët, Granovskaya një negociator të klasit të parë.

Tuchel nuk i ka pëlqyer Boelit dhe Egbalit në një nga takimet e para për shkak të propozimit për të kaluar në formacionin 4-4-3. Më pas, Thomas hasi në momente të tjera komike që lidhen me zhvillimin e pronarëve të rregullave të futbollit.

Ka edhe shumë mospërputhje në transferime. Tuchel kërkonte De Ligt, Rafinha, De Jong dhe Kimpembe. Asnjëri prej tyre nuk ka firmosur.

Tuchel nuk i pëlqeu fakti që kaloi shumë kohë duke diskutuar për transferimet e Kundes dhe Ronaldos, dy klientët e Mendes. Si rezultat, ata braktisën Cristiano pasi dëgjuan Thomas, dhe në vend të Kunde morën Fofan, pasi kishin studiuar metrikë të avancuar, por ata tashmë kaluan shumë kohë, Fofana u ble vetëm një javë para përfundimit të afatit kalimtar, shkruan albeu.com.

Boeli i telefonoi Potterit për të mësuar më shumë rreth Cucurella-s. Atij i pëlqente trajneri



Në fillim të gushtit, Boeli fluturoi në rezidencën e tij në ishullin Mykonos dhe ftoi përfaqësuesit e Cucurella atje për të rënë dakord për detajet e kontratës. Gjatë bisedimeve, Todd mësoi më shumë për Graham Potter në lëvizje: aventurat e tij evropiane me Ostersund, një sezon në Swansea dhe një punë të jashtëzakonshme në Brighton.

Rreth kësaj kohe, Boeli kontaktoi personalisht Potterin për ta pyetur për Cucurella-n. Pronari i Chelsea donte të dinte për personalitetin e spanjollit dhe të sugjeronte se si do të përshtatej në dhomën e zhveshjes.

Rastësisht, Boeli mësoi nga Potter për punën e tij me lojtarët (përfshirë atë mendor), dhe mënyrën se si ai menaxhon dhomën e zhveshjes dhe për gatishmërinë e tij për të udhëhequr klubin e Big Six. Duke marrë parasysh se sa shpejt kanë ecur gjërat me emërimin e Graham si trajner i ri i Chelsea, Boeli duket i kënaqur me përgjigjet për të gjitha pyetjet e tij, shkruan albeu.com.

Të mërkurën, Brighton ra dakord për bisedimet midis Chelsea dhe Potter. Graham udhëtoi për në Londër menjëherë pas stërvitjes për të diskutuar personalisht detajet e mbetura me Boelin dhe Egbalin. U diskutua mundësia që Potter të zhvendoste asistentët e tij Billy Reid dhe Bjorn Hamberg dhe analistin Kyle Macaulay.

Në verën e vitit 2021, Potter refuzoi një lëvizje në Tottenham. Ai theksoi se i duhej kohë për të ndërtuar një ekip. Një arsye tjetër e madhe pse Potter nuk u shpërngul ishte familja e tij. Gruaja dhe fëmijët tashmë janë vendosur në Brighton. Cobham në Brighton është një orë e gjysmë me makinë. Kështu që Graham do të jetë në gjendje të vizitojë familjen e tij rregullisht pa asnjë problem.

Paratë nuk janë padyshim një motivues për Potter. Në Brighton ai u pagua mirë (paga vjetore prej 7-8 milion paund). Pyetja kryesore është, a mund t’i ofrojnë Boeli dhe Egbali të njëjtin nivel besueshmërie për Potterin që i dha Tony Bloom, pronari i Brighton?

Potter është një trajner i mundimshëm që e ktheu një Brighton mjaft primitiv në një klub që përputhet me tendencat moderne të futbollit. Por në të njëjtën kohë, ai kurrë nuk luftoi për titujt kryesorë të futbollit, nuk luajti në nivelin më të lartë dhe nuk ka pasur ende kohë për të stërvitur klubet kryesore. Mungesa e përvojës në punën me lojtarët më të mirë mund të jetë një problem serioz.

Boeli zgjodhi Potterin dhe e vendosi atë përpara kandidatëve si Pochettino.

Boeli premtoi në maj se 100 ditë do të ishte periudha fillestare e vlerësimit të Chelsea. Ishte në ditën e 100-të që shkarkoi Tuchelin

Në deklaratën e klubit në lidhje me shkarkimin e Tuchel, shkëlqeu një frazë se pronarët e rinj janë në krye të bluve prej njëqind ditësh. Kjo nuk është bërë rastësisht. Kjo periudhë kohore u zgjodh në maj si periudha primare për vlerësimin e gjithçkaje që ndodh në Chelsea. Në fund të njëqind ditëve u mor vendimi për ndryshimin e trajnerit, pasi ai nuk i përshtatej ideve dhe proceseve që sipas drejtuesve do t’i çonin përpara blutë.

Ky është një vendim shumë i guximshëm për njerëzit që nuk kanë kaluar një vit në realitetet e futbollit europian. Ata ndryshuan të gjithë drejtuesit kryesorë, Granovskaya, Cech, Buck, McLachlan u larguan dhe tani Tuchel. Nga ky moment, një epokë e re në Chelsea do të fillojë patjetër. Nuk do të ketë më justifikime për Todin dhe shoqërinë. G.D. /albeu.com/