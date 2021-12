Tre yje anglezë priten të zëvendësojnë Aubameyang si kapiten i Arsenalit

Kërkimi i Arsenalit për një kapiten të ri të klubit mund të zgjidhet së shpejti, me një treshe të ndërkombëtarëve anglezë në listën e ngushtë.

Topçinjtë ia hoqën shiritin Pierre-Emerick Aubameyang këtë javë pasi një sërë çështjesh disiplinore gjatë dy viteve të fundit panë durimin e Mikel Arteta-s me sulmuesin.

“Pas shkeljes së tij të fundit disiplinore javën e kaluar, Pierre-Emerick Aubameyang nuk do të jetë më kapiteni i klubit tonë dhe nuk do të konsiderohet për përzgjedhje për ndeshjen e së mërkurës kundër West Ham United”, thuhet në deklaratën e Arsenalit.

“Ne presim që të gjithë lojtarët tanë, veçanërisht kapiteni, të punojnë sipas rregullave dhe standardeve që të gjithë kemi vendosur dhe rënë dakord.

“Jemi plotësisht të fokusuar në ndeshjen e nesërme”.

Kush do ta zëvendësojë Aubameyang si kapiten i Arsenalit?

Ndërsa ka lojtarë më me përvojë se Bukayo Saka, adhurimi i tifozëve të Arsenalit për 20-vjeçarin dhe kalimi në radhët e të rinjve në stadiumin Emirates e bëjnë atë një pretendent serioz për shiritin afatgjatë.

Në fund të një turneu në Euro 2020, Saka ka zënë vendin e tij në skuadrën e Artetës këtë sezon dhe qëndrimi dhe paraqitjet e tij në fushë mund të ndikojnë në vendimin e spanjollit.

Ish-sulmuesi i Tottenham, Darren Bent hodhi një tjetër emër në bisedën në talkSPORT në formën e portierit Aaron Ramsdale.

“Unë ndoshta do të thosha Ramsdale.” Bent tha, “Nëse [Kieran] Tierney mund të garantonte se ai do të luajë çdo javë, atëherë po do të thosha atë, por përveç tij duhet të jetë Ramsdale pasi ai është i vetmi lojtar që do të luajë çdo javë.”

Ish-mbrojtësi i krahut të Gunners, Nigel Winterburn, këshilloi Tierney për kapitenin, por me skocezin jo të sigurt për përzgjedhje duke pasur parasysh formën mbresëlënëse të Nuno Tavares në krahun e majtë, ai përmendi gjithashtu Ben White si një opsion.

Nënshkrimi prej 50 milionë funtesh nga Brighton këtë verë është vendosur në mbrojtjen e Arsenalit së bashku me Gabrielin dhe cilësitë e tij drejtuese kanë qenë të pranishme për të gjithë deri më tani këtë sezon.

Ata do të duhet të marrin një vendim së shpejti, me Alexandre Lacazette të vendosur të vendosë shiritin për ndeshjen e dytë radhazi kundër West Ham të mërkurën në mbrëmje./ h.ll/albeu.com