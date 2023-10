Tragjike, tifozi humb jetën duke parë skuadrën e zemrës, dhjetra të tjerë hyjnë në fushë dhe ndërpresin ndeshjen (VIDEO)

Një tifoz i Leyton Orient vdiq gjatë një ndeshjeje kundër Lincoln. Lajmi tragjik erdhi nga ndeshja e Ligës 1 angleze e cila u ndërpre për shkak të ngjarjeve të tmerrshme.

Në minutën e 84-të pati një ndërprerje, tifozët hynë në fushë për të ndalur lojën dhe për të tërhequr vëmendjen se një njeri në tribunë kishte nevojë për ndihmë mjekësore.

🚨 | A Leyton Orient fan has sadly died after a medical emergency saw supporters rush onto pitch to try and stop the game so they could get help. pic.twitter.com/sAKfNUAiwf

