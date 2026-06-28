Tragjedi për Lucas Trejo: futbollisti argjentinas humb gruan dhe dy fëmijët pas tërmetit shkatërrues në Venezuelë

Futbollisti argjentinas Lucas Trejo është goditur nga një tragjedi e rëndë familjare, pasi bashkëshortja e tij dhe dy fëmijët e vegjël humbën jetën nga tërmetet e fuqishme që goditën Venezuelën në fillim të kësaj jave.
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Lajmi i rëndë u konfirmua të shtunën nga mediet venezueliane, pasi ekipet e shpëtimit nxorën nga rrënojat trupat e bashkëshortes së tij, Yanina Maranella, si edhe të dy fëmijëve të tyre, Aaron dhe Ainhoa.
Trejo, 38 vjeç, kishte nisur një kërkim të dëshpëruar për familjen e tij pasi godina ku ata po qëndronin u shemb gjatë dy tërmeteve që tronditën vendin të mërkurën.
Në momentin kur ndodhën lëkundjet sizmike, ai ndodhej në Caracas, kryeqytetin e Venezuelës, ku kishte shkuar për një ndeshje kampionale me skuadrën e tij, Deportivo La Guaira.
Sipas raportimeve, babai dhe vëllai i lojtarit kanë udhëtuar drejt Playa Grande për t’u bashkuar me përpjekjet në kërkim të familjarëve të tij.
Pak orë para konfirmimit të tragjedisë, Trejo kishte postuar në rrjetet sociale një fotografi me familjen, në një kohë kur ende kishte shpresë se ata mund të gjendeshin gjallë.
Të dhënat më të fundit zyrtare tregojnë se numri i viktimave ka shkuar në rreth 1,430 persona, ndërsa afërsisht 50,000 të tjerë vijojnë të konsiderohen të zhdukur, sipas Kombeve të Bashkuara.
Kjo fatkeqësi e madhe besohet të ketë prekur deri në 6.76 milionë njerëz, ndërsa tërmetet me magnitudë 7.2 dhe 7.5 kanë sjellë shkatërrime të mëdha në të gjithë vendin.