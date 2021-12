Tottenham rihap terrenin stërvitor, rriten shpresat për ndeshjen me Licesterin

Tottenham ka rihapur zonat të terrenit të tyre të stërvitjes për ekipin e aprë, duke rritur mundësinë e ndeshjes së tyre në Premier League në Leicester të enjten.

“Spurs” mbyllën terrenin e tyre të stërvitjes javën e kaluar pas një shpërthimi Covid në klub dhe u detyruan të anulonin ndeshjen e tyre në Ligën e Konferencës së Evropës kundër Rennes dhe të shtynin udhëtimin e tyre në Brighton.

Kishte raporte të hënën për një test të mëtejshëm pozitiv në skuadrën e ekipit të parë dhe një shpërthim në skuadrën U-23 të klubit, por situata tani duket më premtuese.

Antonio Conte mori një skuadër me pikatore për një seancë stërvitore të dielën, të hënën dhe të martën dhe Spurs rihapën zonat e ekipit të parë të terrenit të tyre të stërvitjes të martën, duke rritur shpresat se ata do të ishin në gjendje të dilnin me një ekip në stadiumin King Power. /albeu.com