Tottenham në “pole-position” për transferimin e Kessie

Tottenham Hotspur tani është skuadra favorite për të nënshkruar me mesfushorin e Milanit, Franck Kessie.

Kontrata e 25-vjeçarit në San Siro skadon në fund të këtij sezoni, që do të thotë se ai është në dispozicion për t’u larguar si lojtar i lirë.

“Spurs”, megjithatë, janë të sigurt se do të sigurojnë shërbimet e Kessie në një marrëveshje parakontrate në janar, me lojtarin që do të bashkohet me skuadrën e Antonio Contes përpara sezonit të ardhshëm.

Sipas Express, si Manchester United, ashtu edhe Arsenali kanë treguar interesim në Kessien, por Tottenham mbetet destinacioni më i mundshëm, me zyrtarët e klubit që kanë bërë tashmë kontakte me përfaqësuesit e tij.

Ai është në dispozicion për të negociuar një kontratë me çdo ekip nga 1 janari dhe Milani tashmë është dorëhequr nga bisedimet për rinovim.

Kessie ka kontribuar me pesë gola në këtë sezon për Milanin në Serie A, gjë që e ka ndihmuar klubin të sigurojë vendin e dytë në ligë, katër pikë prapa rivalit lokal, Interit. /albeu.com