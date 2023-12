Tottenham me probleme në mbrojtje, Cristian Romero mungon 4-5 javë

E nisën sezonin në mënyrë fantastike, mirëpo dëmtimet e shumta ndryshuan shumë lojën e “Londinezëve” të Tottenham, sidomos në sulm, ku prej kohësh mungojnë James Maddison, Manor Solomon, Ivan Perisic e Rodrigo Bentancur, mirëpo ky reparti nuk është i vetmi i “plagosur” te skuadra e Ange Postecoglou.

Prapavija është gjithashtu me probleme, teksa pas dëmtimit të holandezi, Micky van de Ven, tashmë tekniku australian duhet të vuajë, në përballjen e kësaj të enjteje, ndaj “Pulëbardhave” të Brighton, edhe mungesën e “kollosit” argjentinas, Christian Romero, me këtë të fundit që ka pësuar një dëmtim në kofshën e majtë dhe do të mungojë për 4-5 javë, me njoftimin që erdhi nga vetë tekniku i Tottenham.

“Romero nuk është mirë. Kreu ekzaminimet mjekësore dhe do të jetë jashtë për katër deri në pesë javë. Ka disa futbollistë me dhimbje, por ditët e fundit kemi pasur një javë më të lehtë stërvitjeje, të gjithë janë mirë tani”,- u shpreh Postecoglou, në konferencën për shtyp, para sfidës ndaj skuadrës së De Zerbi-t. /abcnews.al