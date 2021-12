Tolisso shumë afër Real Madridit

Krahas nënshkrimit të Antonio Rüdiger, Real Madrid ka edhe një kontratë me kosto zero për verën e ardhshme. Corentin Tolisso, i cili nuk do të rinovojë me Bayern Munich, është i lirë të negociojë me ekipet e tjera nga janari dhe bardhezinjtë do të përsërisin formulën e përdorur me David Alaba.

Siç raportohet nga Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, ambienti i lojtarit ka konfirmuar se lojtari do të përfundojë në Bernabéu verën e ardhshme, diçka që konfirmon thashethemet që e vendosën atë në Real Madrid.

Nëse konfirmohet, ato të Chamartín do të lënë pas klube si Juventus, Roma, Atlético de Madrid apo Tottenham që gjithashtu kërkonin mesfushorin e talentuar.

Nga ana tjetër, Real Madridi vazhdon të punojë për ardhjet e Haaland dhe Mbappé dhe është që së bashku me Tolisso dhe Rüdiger mund të formojnë Transfer Poker verën e ardhshme. /albeu.com