Tifozët e Premier Leagues kanë lënë anash rivalitetin për të sfiduar varfërinë ushqimore në Angli

“Unë ndoshta jam tifozi i vetëm i Evertonit që i pëlqen ta dëgjojë këngën ‘You’ll Never Walk Alone’ pak para se Liverpooli të luajë në stadium”, tha Kelly. “Kjo do të thotë se unë mund të filloj ta paketoj furgonin, të marr të gjitha ushqimet që i kanë dhuruar tifozët dhe të shkoj në shtëpi”.

Premier League është liga më e pasur dhe e profilit më të lartë në futbollin botëror, dhe rivaliteti i klubeve të saj — dhe mbështetësve të tyre — është një element kyç i popullaritetit global. Kur Liverpooli luan kundër Evertonit, Manchester Unitedi përballet me Manchester Cityn, ose Chelsea ndeshet me Tottenhamin, intensiteti i rivalitetit ndonjëherë mund të shpërthejë në pakëndshmëri dhe zhgënjim. Por në Liverpool, Manchester e Londër, dhe çdo qytet tjetër me një ekip të Premier League, këto rivalitete po lihen mënjanë ndërsa tifozët janë mbledhur në betejën kundër varfërisë ushqimore në Mbretërinë e Bashkuar. Hulumtimi nga shoqata bamirëse e ushqimit “Sustain” ka zbuluar se mbi pesë milionë njerëz në Mbretërinë e Bashkuar nuk kanë ushqim të mjaftueshëm. Një tjetër organizatë bamirëse, “Trussell Trust”, ka regjistruar një rritje prej 123 për qind në përdorimin e bankave ushqimore gjatë pesë viteve të fundit. Këto shifra në rritje po bashkojnë tifozët e futbollit për të ndihmuar ata në nevojë, pavarësisht nga përkatësitë dhe rivalitetet.

“Nuk janë vetëm mbështetësit e Liverpool dhe Everton”, tha Kelly, kryetar i organizatës “Fans Supporting Foodbanks”. “Ne kemi punuar së bashku me tifozët e Manchester Cityt, tifozët e Unitedit. Kur City luajti me Newcastlen, tifozët dhuruan shumë ushqime dhe siguruan vullnetarë për tezgat e grumbullimit. Ne po punojmë së bashku me të gjithë tifozët për ta luftuar varfërinë ushqimore. Unë në fakt mendoj se mënyra se si tifozët e futbollit janë bashkuar është diçka madhështore mes një krize të vërtetë”.

Në Manchester, një partneritet midis grupeve që drejtojnë bankat ushqimore të Unitedit dhe Cityt, kanë mbledhur donacione të mëdha. Kjo bëri që edhe dy klubet e qytetit të dhurojnë nga 100 mijë euro për bankat e ushqimit.

“Rivaliteti mes klubeve është ende aty”, tha Duncan Drasdo, tifoz i Manchester Unitedit. “Por disa gjëra janë shumë më të mëdha se futbolli, dhe ne nuk kemi pasur asnjë problem të vetëm kur kemi punuar së bashku me tifozët e klubeve të tjera për këtë kauzë”.

Pas shtyrjes së ndeshjes me Brightonin, skuadra e Manchester Unitedit dhuroi 4000 artikuj ushqimorë. Gjest të ngjashëm bëri edhe Tottenhami, ndërsa donacione ushqimore gjatë 18 muajve të fundit kanë bërë edhe Evertoni e Liverpooli. Me kërcënimin e masave më të rrepta për të luftuar një rritje të rasteve të COVID-19, megjithatë, ekziston mundësia që ndeshjet e Premier Leagues të luhen përsëri me dyer të mbyllura. Nëse kjo ndodh, do të humb mundësia për të mbledhur dhurime jetike ushqimore.

“Nuk ia vlen të mendojmë, në të vërtetë, nëse mbyllen stadiumet”, tha Kelly. “E them këtë, sepse çdo mbyllje e futbollit do të ketë ndikim negativ në përpjekjen tonë”.

Në Liverpool, Londër, Manchester dhe gjetkë, nëse zhvillohet një ndeshje e Premier League, do të ketë tifozë që mbledhin donacione për bankat e ushqimit. Çdo donacion, i madh apo i vogël, do të bëjë një ndryshim në Mbretërinë e Bashkuar, thonë tifozët njëzëri që kanë lënë anash rivalitetin për ta sfiduar varfërinë ushqimore.