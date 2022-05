Tifozët e Napolit Spallettit: Do të kthejmë makinën e vjedhur që të largoheni (FOTO LAJM)

Tifozët e Napolit i dërguan diçka më shumë se një mesazh të qartë Luciano Spallettit pas dështimeve në Kupë dhe Kampionat.

Kështu me rastin që i vodhën makinën muaj më parë (një Fiat Panda) gjetën rastin e duhur për të shprehur mërzinë e tyre.

“Spalletti, do ta kthejmë Panda e vjedhur që të largohesh”. /albeu.com/

Massima solidarietà a mister #Spalletti. Questo non è tifo, questa non è amore per i colori di una squadra che rappresenta una meravigliosa città. Lo striscione apparso nel piazzale del #Maradona è vergogna allo stato puro😡 #Napoli pic.twitter.com/AJ9HPbhLyn

— Antonello Perillo (@anperillo) May 12, 2022