Thiago Silva është i bindur: Neymar do përshtatej te Chelsea

E ardhmja e Neymar në Paris Saint-Germain vazhdon të jetë titujt kryesorë ndërsa skuadra franceze duket e gatshme të nisë një drejtim të ri të fokusuar tek Kylian Mbappe dhe Lionel Messi.

Braziliani duket se e ka marrë mesazhin, pasi ka rrjedhur fjalë për pakënaqësinë e tij me presidentin e klubit Nasser Al-Khelaifi. Si rezultat, një divorc është i mundur, me Chelsea që tani shfaqet si një vend i mundshëm për Neymar. Një lëvizje në Stamford Bride do ta lejonte atë të ribashkohej me bashkatdhetarin Thiago Silva, i cili gjithashtu u largua nga Parc des Princes për të vazhduar karrierën e tij.

“Nuk më kanë ofruar asgjë, as edhe një euro”, tha Silva në atë kohë. “Asgjë, ishte shumë e bezdisshme. Ata kishin tre muaj për të planifikuar lamtumirën time, por asgjë nuk u bë. Nuk kam qenë atje për një sezon apo disa muaj, kam qenë atje për tetë vjet si kapiten që kam ngritur shumë trofe për klubin. Meritoja shumë më tepër respekt se kaq. E njëjta gjë ndodhi me Cavanin.”

Tani, Thiago Silva po bën gjithçka që mundet për ta afruar Neymar me Chelsean.

Në një ngjarje të fundit në Recife, mbrojtësi nuk i fshehu dëshirat e tij.

“Neymar duhet të bashkohet me Chelsean”, tha Thiago Silva. “Nëse ndodh, do të jetë gjëja më e mirë. Deri më tani nuk di asgjë, por shpresoj që të realizohet”.

Neymar iu bashkua PSG-së nga Barcelona në verën e vitit 2017 për një shumë prej 222 milionë euro./ h.ll/albeu.com