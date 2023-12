Teoria e re e De Biasit: Shqipëria surpriza e madhe e Euro 2024

Ish-trajneri i kombëtares shqiptare, Gianni De Biasi ka folur për “Koha në Kosovë”, tregon se kuqezinjtë do jenë surpriza e madhe e finaleve të “Gjermani 2024”.

Edhe pse se kombëtarja shqiptare u shortuan në “grupin e ferrit” me Spanjën, Italinë dhe Kroacinë, për italianin që ka një tjetër teori, do ndikojë edhe lodhja e futbollistëve. Me ekipin tonë që lojtarët i ka të angazhuar vetëm në kampionate, De Biasi thotë se ekipet e tjera do i kenë lojtarët të lodhur në verë dhe kjo do bëjë që tanët të jetë surpriza e EURO 2024.