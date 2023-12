Ten Hag zbulon ‘sëmundjet’ në skuadër përpara ndeshjes me West Ham

Erik ten Hag zbuloi se ka “sëmundje” në skuadër pasi ai ofroi një përditësim të gjerë të lëndimeve përpara ndeshjes së skuadrës së tij me West Ham.

CFARE NDODHI?

“Djajtë e Kuq” po përballen me shqetësime të reja për lëndime teksa po përgatiten për t’u përballur me West Ham në Premier League. Taktika holandeze informoi për një sëmundje të caktuar e cila ka detyruar disa lojtarë të bëjnë një garë me kohën për t’u përshtatur përpara ndeshjes në stadiumin e Londrës të shtunën, shkruan AlbEu.com.

Kur u pyet në mënyrë specifike për statusin e lëndimit të Casemiro dhe Lisandro Martinez, Ten Hag shtoi: “Ata [Martinez dhe Casemiro] nuk janë të disponueshëm përpara Krishtlindjeve. Në mes të janarit, ne i presim ata të kthehen. Mason Mount është i ngjashëm, në janar. Harry Maguire, Unë e pres atë herët [në vitin e ri]. Victor Lindelof nuk është i disponueshëm. Ai ka bërë një operacion, kështu që do të jetë jashtë për disa javë.”

ÇFARË THA ERIK TEN HAG

Duke folur për gazetarët, Ten Hag tha: “Ne kemi disa dyshime, kemi pasur disa sëmundje gjatë javës, kështu që duhet të shohim se kush është në dispozicion për nesër.” /AlbEu.com/