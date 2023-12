Superkompjuteri parashikon pjesën tjetër të sezonit evropian

Një superkompjuter Opta ka parashikuar pjesën tjetër të sezonit evropian, duke pasur një pikë në të cilën skuadrat do të fitojnë argjendin këtë vit.

CFARE NDODHI?

Superkompjuteri, në përputhje me BetMGM, ka parashikuar që kapiteni i Anglisë, Harry Kane, më në fund do të ngrejë trofeun e tij të parë në karrierë duke ndihmuar Bayern Munichun në rrugën e tyre drejt titullit të Bundesligës, duke shmangur Bayer Leverkusen që ka qenë skuadra e formës deri më tani këtë sezon. . Gjithashtu ka parashikuar që Jude Bellingham do ta udhëheqë Real Madridin drejt titullit të La Ligas, ndërsa Paris Saint-Germain dhe Inter Milan do të lidhin përkatësisht kurorat e Ligue 1 dhe Serie A.

Surpriza e paqartë vjen në parashikimet e Premier League pasi Manchester City pritet të marrë titullin e tyre të katërt radhazi, pavarësisht se aktualisht është në vendin e katërt në ligë pas një fillimi më pak se optimal të sezonit. Ai gjithashtu parashikon që Aston Villa e Unai Emery ka një shans 65.82% për të fituar Ligën e Kampionëve.

Kur bëhet fjalë për kompeticionet evropiane, superkompjuteri ka parashikuar që Premier League do të shkojë tre me tre në kontinent. Manchester City shihet si më i mundshmi për të fituar Ligën e Kampionëve me 30% shanse, ndërsa Liverpool (30.13%) dhe Aston Villa (33.78%) janë gati për t’u lidhur respektivisht në Europa League dhe Conference League. Sipas parashikimeve, skuadra e Pep Guardiolës do të kërkonte të fitonte trefishin e dytë radhazi, një arritje që nuk është arritur kurrë në futbollin botëror. /AlbEu.com/