FSHF-ja ka zyrtarizuar kalendarin e plotë të ndeshjeve të kampionatit “Abissnet Superiore” për javët 12–18.
Takimet e këtij kalendari përfshijnë vijimin dhe mbylljen e fazës së dytë. Java e 18-të shënon gjithashtu përfundimin e futbollit për vitin 2026.
Të lidhura
None found
Java 12
Skënderbeu – Egnatia, 20.11.2026, 16:00
AF Elbasani – Dinamo City, 20.11.2026, 18:30
Teuta – KF Laçi, 21.11.2026, 16:00
Partizani – Vllaznia, 21.11.2026, 18:30
FK Vora – Tirana, 22.11.2026, 13:30
Java 13
Dinamo City – Partizani, 27.11.2026, 18:30
Tirana – Skënderbeu, 28.11.2026, 13:30
FK Vora – Teuta, 28.11.2026, 13:30
Vllaznia – KF Laçi, 28.11.2026, 16:00
Egnatia – AF Elbasani, 29.11.2026, 18:30
Java 14
KF Laçi – Dinamo City, 02.12.2026, 13:30
Skënderbeu – FK Vora, 02.12.2026, 16:00
Teuta – Vllaznia, 02.12.2026, 18:30
AF Elbasani – Tirana, 03.12.2026, 18:30
Partizani – Egnatia, 03.12.2026, 18:30
Java 15
Egnatia – KF Laçi, 06.12.2026, 16:00
Tirana – Partizani, 06.12.2026, 16:00
FK Vora – AF Elbasani, 07.12.2026, 13:30
Skënderbeu – Teuta, 07.12.2026, 16:00
Dinamo City – Vllaznia, 07.12.2026, 18:30
Java 16
KF Laçi – Tirana, 12.12.2026, 13:30
AF Elbasani – Skënderbeu, 12.12.2026, 16:00
Teuta – Dinamo City, 12.12.2026, 18:30
Vllaznia – Egnatia, 13.12.2026, 16:00
Partizani – FK Vora, 13.12.2026, 18:30
Java 17
FK Vora – KF Laçi, 19.12.2026, 13:30
Tirana – Vllaznia, 19.12.2026, 13:30
Skënderbeu – Partizani, 19.12.2026, 16:00
AF Elbasani – Teuta, 19.12.2026, 18:30
Egnatia – Dinamo City, 20.12.2026, 18:30
Java 18
KF Laçi – Skënderbeu, 23.12.2026, 13:30
Partizani – AF Elbasani, 23.12.2026, 18:30
Vllaznia – FK Vora, 23.12.2026, 18:30
Dinamo City – Tirana, 24.12.2026, 18:30
Teuta – Egnatia, 24.12.2026, 18:30