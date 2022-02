Super Armando Broja, ‘turpëron’ kapitenin e Manchester Utd dhe bëhet virale në internet (VIDEO)

Në minutat e fundit të lojës, Armando Broja driblon në mënyrë perfekte kapitenin e Manchester United, Maguire.

Pasi e “turpëroi” përpara tifozëve të tij, Maguire ndërhyn ashpër ndaj Brojës madje duke i shkelur edhe këmben e tij.

Ky moment është duke u bërë viral në rrjetet sociale./h.ll/albeu.com

Armando Broja looked once again a class striker & seems to be causing problems to all defences. Really would like him in the first team next season. pic.twitter.com/4GGXsRa7bX

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) February 12, 2022