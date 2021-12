Suarez nuk po rinovon me Atl Madrid, tundohet nga ekipi i Beckham

E ardhmja e Luis Suarez mund të jetë larg Atleticos së Madridit.

Me shumë gjasa sulmuesi uruguian nuk do të rinovojë kontratën me Atleticon dhe mundësitë janë që t’i japë lamtumirën kampionëve të Spanjës verën e ardhshme janë shumë të larta.

Luis Suarez po tundohet nga ideja për të luajtur në MLS, aty ku e kërkon Inter Miami, skuadra në pronësi të David Beckham. /albeu.com/