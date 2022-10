Stola dhe flakadanë ndaj tifozëve të Arsenalit, holandezët nuk e përballojnë humbjen (VIDEO)

Arsenal arriti të fitojë mbrëmjen e djeshme ndaj PSV, një ndeshje e vlefshme për grupet e Europa League falë golit të Granit Xhaka.

Tifozët e PSV-së ishin rreth 3 mijë veta dhe nuk e përtypën dot humbjen në Emirates. Kështu, ata filluan të shkulnin stolat duka ua hedhur në drejtim të tifozëve të Arsenalit, por gjithashtu edhe flakadanë.

Sigurimi ndërhyri për të qetësuar situatën nga të dyja palët. UEFA është vendosur të hetojë dhe PSV mund të marrë një gjobë të konsiderueshme./ h.ll/albeu.com

PSV fans throw flare at Arsenal supporters and rip up seats in the away section. pic.twitter.com/bdmJVg10fy

— Tom Canton (@TomCantonMedia) October 20, 2022