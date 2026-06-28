Steve Clarke largohet nga Skocia, trajneri 62-vjeçar dorëhiqet pas dështimit në Botërorin 2026

Steve Clarke nuk është më në krye të Skocisë. Menjëherë pas eliminimit nga Botërori 2026, trajneri 62-vjeçar i paraqiti dorëheqjen Federatës Skoceze të Futbollit, duke marrë mbi vete përgjegjësinë e plotë për dështimin në Kupën e Botës.

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Në Botërorin 2026, Skocia bënte pjesë në Grupin C së bashku me Brazilin, Marokun dhe Haitin. Skocezët arritën të fitonin vetëm ndaj Haitit me rezultatin 1-0, ndërsa në dy ndeshjet e tjera dolën të mundur. Pikërisht humbja e fundit 3-0 përballë “Seleçao” çoi edhe te vendimi i Clarke për t’u larguar.

Clarke mori drejtimin e përfaqësueses skoceze në maj të vitit 2019 dhe gjatë periudhës së tij në stol e udhëhoqi kombëtaren britanike në 81 ndeshje. Bilanci i tij përfshin 38 fitore, 14 barazime dhe 29 humbje.












Shtuar 28.06.2026 10:46

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