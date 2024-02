“Stërvitja do të bëhet shumë më e vështirë”, Mike Tyson pozon me fanellën e Juventusit

Mike Tyson bëri një paraqitje me nokaut në botën e futbollit teksa pozoi me fanellën e Juventusit për sezonin 2023/24. 57-vjeçari, aktualisht në Torino për xhirimet e “Bunny Man”, një film me superhero, mori një pushim për të shfaqur stilin e tij në selinë e klubit italian.

I përfshirë në filmin plotë aksion të prodhuar nga Andrea Lervolino dhe shkrimtari Enrico Remmert, Tyson ndau skenën gjatë një konference për shtyp, duke zbuluar detaje të filmit ku një superhero kërkon hakmarrje për fatin tragjik të motrës së tij.

Gjatë aventurës së tij në Torino, ish-kampioni i peshave të rënda ka veshur fanellën e Juventusit, një pamje që klubi e ndau me krenari në Instagram. Titulli la të kuptohej se seancat stërvitore të Juves mund të ishin bërë pak më intensive me Tyson në përzierje.

Ata shkruan: “Stërvitja e Juventusit do të bëhet shumë më e ashpër”.

Kjo nuk është fotoja e parë e Tyson me fanellë futbolli. Rikthim në vitin 2010 kur ai zbukuroi fushën e London Road me një fanellë të Peterborough gjatë një miqësore para-sezonale kundër West Ham. /Telegrafi/