Stephen Eustáquio, nga dhimbja personale te momenti historik i Kanadasë në Kupën e Botës

Stephen Eustáquio u kthye në protagonistin e madh të Kanadasë, pasi realizoi golin vendimtar në minutën e 92-të kundër Afrikës së Jugut, një gol që i dha kombëtares kualifikimin e parë historik në fazën e 1/8 së finales të Kupës së Botës.

Por pas atij momenti feste që shpërtheu në fushë, qëndron një rrëfim i thellë personal dhe shumë prekës.

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Lotët që mesfushori nuk mundi t’i mbante pas golit nuk lidhen vetëm me lumturinë e fitores. Ata ishin edhe një kujtim e përkushtim për prindërit e tij, të cilët i humbi brenda më pak se një viti.

Pas përfundimit të ndeshjes, Eustáquio foli hapur për emocionet e tij dhe për njerëzit që e motivojnë. “Çdo gjë që bëj është për familjen time, për prindërit e mi, për të dashurën, vajzën dhe miqtë e mi. Gjithçka e bëj për ta”, tha ai.

Këto fjalë morën një kuptim edhe më të fortë për shkak të tragjedive familjare që futbollisti ka kaluar gjatë viteve të fundit.

Kur ishte vetëm shtatë vjeç, familja e Eustáquios u largua nga Kanadaja dhe u vendos në Portugali.

Në vitin 2023, nëna e tij, Esmeralda, humbi jetën pas betejës me kancerin, ndërsa në vitin 2024 babai i tij, Armando Eustáquio, ndërroi jetë si pasojë e një sulmi në zemër.

Pikërisht për këtë arsye, goli ndaj Afrikës së Jugut nuk ishte thjesht një gol kualifikimi, por një moment me peshë të madhe emocionale për të.

Eustáquio nuk shkëlqeu vetëm për shkak të golit të fitores. Ai zhvilloi një ndeshje të nivelit të lartë dhe në fund u zgjodh lojtari më i mirë i takimit.

Sipas të dhënave të Opta-s, ai u bë vetëm futbollisti i dytë që krijon pesë raste të rrezikshme nga goditjet standarde në një ndeshje të Kupës së Botës, që prej nisjes së regjistrimit të këtyre statistikave.

Mesfushori 29-vjeçar, i cili është në pronësi të Portos dhe aktualisht aktivizohet si i huazuar te Los Angeles FC, mban edhe shiritin e kapitenit të Kanadasë në mungesë të Alphonso Davies.

Cilësitë e tij Eustáquio i ka treguar edhe në skenën evropiane. Në sezonin 2022/23 të Ligës së Kampionëve, ai shënoi ndaj Atletico Madridit dhe ndihmoi Porton të eliminonte ekipin e Diego Simeones.

Edhe përzgjedhësi i Kanadasë, Jesse Marsch, foli me vlerësim të madh për mesfushorin, i cili me golin e tij la gjurmë në historinë e Kanadasë.

“Nuk mund të mendoj për një njeri që e meriton më shumë këtë moment. Jam jashtëzakonisht i lumtur për të. Besoj se prindërit e tij po e shikojnë nga lart dhe janë krenarë për atë që ka arritur”, deklaroi Marsch.

Rrugëtimi i Stephen Eustáquios është një nga historitë më emocionuese të Kupës së Botës 2026, duke treguar se pas lavdisë sportive shpesh fshihen humbje, sakrifica dhe dhimbje të mëdha personale.

https://x.com/abolapt/status/2071526776509956562


Shtuar 29.06.2026 17:28

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