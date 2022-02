Statistikat tregojnë se Messi është i pafat, ka goditur shtyllën më shumë se kushdo

Lionel Messi nuk ka pasur aq shumë ndikim në Paris Saint-Germain sa shumica e njerëzve do të prisnin që ai të kishte kur iu bashkua klubit në një transferim të lirë pas largimit nga Barcelona verën e kaluar.

Argjentinasi ka pasur vështirësi të shënojë në Francë, por ai nuk ka qenë shumë larg pavarësisht asaj që tregojnë shifrat.

Në fakt, ‘Opta’ ka theksuar se Messi ka goditur më shumë se çdo lojtar tjetër në pesë ligat më të mira të Evropës këtë sezon, duke treguar se sa i pafat ka qenë ai para portës që kur u bë lojtar i PSG-së. Bryan Mbeumbo i Brentfordit është i barabartë me ish-kapitenin e Barcelonës.

Gjashtë nga përpjekjet e tij këtë sezon kanë dështuar nga goditja e shtyllës dhe e kanë lënë të frustruar, me e fundit nga ato ndodhi të dielën teksa PSG regjistroi një fitore 5-1 jashtë Lille. Messi nuk duhej mohuar edhe pse ai shënoi dhe asistoi në veri të Francës.

Argjentinasi ka treguar formën e tij më të mirë për PSG-në në Ligën e Kampionëve dhe padyshim që do të dëshirojë të jetë në maksimumin e tij ndërsa së shpejti do të përballet me Real Madridin./h.ll/albeu.com