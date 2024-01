Statistikat e Nunez dëshmojnë pse shpresat e Arsenalit për titull mund të mbarojnë brenda 10 ditësh

Shpresat e Arsenalit për titull mund të marrin fund brenda pak javëve, në rast se ata nuk bëjnë ndonjë lëvizje të madhe gjatë afatit kalimtar.

“Topçinjtë” e gjetën rrugën e golit të shtunën, duke shënuar plotë pesë gola ndaj Crystal Palace në “Emirates”.

Ekipi i Mikel Artetas ishin në rrezik që të marrin një goditje të madhe në garën për titull, pasi që kishin fituar vetëm një nga shtatë takimet e fundit në të gjitha garat, para takimit me Palace.

Në fakt, i tërë faji për këtë formë të Arsenalit është bartur tek sulmuesit e klubit, me Gabriel Jesus që ka shënua vetëm tre gola në Ligën Premier deri më tani, Gabriel Martinelli i cili ka shënuar katër gola dhe Bukayo Saka i cili është golashënuesi më i mirë i ekipit me gjashtë sosh.

Një statistikë që dëshmon mungesën e efikasitetit të sulmuesve të Arsenalit para portës është ajo e Darwin Nunez.

Uruguaiani tani ka shënuar tani më shumë gola (25) se sa Saka (24), Martinelli (21) dhe Jesus (18) në të gjitha garat, që prej se u transferua te Liverpooli verën e kaluar.

Për të mbajtur gjallë shpresat për fitimin e titullit të parë të Ligës Premier në dy dekada, Arsenali me shumë mundësi duhet të nënshkruajë me një sulmues në 10 ditët e fundit të afatit kalimtar, me Ivan Toney dhe Victor Osimhen që është raportuar se janë objektivat kryesor të klubit. /Telegrafi/