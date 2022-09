Stadiumi i ri në Milano, këshilltari Trancredi: Jemi në një fazë studimi të fizibilitetit

Këshilltari i Bashkisë së Milanos për rigjenerimin urban Giancarlo Tancredifoli gjatë takimit të parë të debatit publik për stadiumin që po zhvillohet në këto minuta në Palazzo Marino, në Milano.

Komisioneri tha për projektin: “Nuk jemi në një fazë projekti por në një studim fizibiliteti. Dje pamë që klubet prezantuan një tender tjetër të stadiumit që nuk është më Katedralja.

Është atje sepse jemi në një studim fizibiliteti .Rruga nuk përfundon me debatin publik por do të vazhdojë me një fazë reale planifikimi që do të shohë momentet e mëpasshme të përballjes me qytetin.

Ne kemi parasysh stadiumin por edhe të gjithë zonën që vuan shumë nga prania e një impiant që është pjesë e një koncepti të stadiumeve që mund të themi se është i vjetëruar”./albeu.com