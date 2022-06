Sot dita vendimtare, Interi takim me Empolin për Asllanin

Sipas “TuttoSport”, Interi do të takohet me Empolin për të tentuar të mbyllë marrëveshjen me lojtarin e kombëtares shqiptare, Kristjan Asllanin.

Synimi i Interit është që të gjithë lojtarët të cilët shikohen si objektiva për sezonin e ri, të jenë në ekipin zikaltër brenda datës 6 korrik.

Asllani e ka konfirmuar se dëshira e tij është vetëm transferimi te ekipi zikaltër./h.ll/albeu.com